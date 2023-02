Handball: Lindberg-Schock bei Tabellenführer Berlin - Weggefährte Kretzschmars springt ein

Der dänische Weltmeister und beste Berliner Torschütze stürzte während der Europapokalreise in Spanien und brach sich die rechte Hand. Das teilte der Bundesliga-Spitzenreiter am Donnerstag mit. Als Ersatz für den 41 Jahre alten Altmeister verpflichteten die Füchse den ehemaligen österreichischen Nationalspieler Robert Weber. ( NEWS: Alles zur Handball-Bundesliga )

Den bundesligaerfahrenen Weber, der von Olympiakos Piräus an die Spree wechselt, bezeichnete er als „abgezockten Spieler, der genau weiß, worum es in der Liga geht“.

Stefan Kretzschmar rekrutiert alten Vertrauten

In der Saison 2014/15 wurde Weber mit 271 Treffern Torschützenkönig, nachdem er zwei Jahre in Folge Zweiter geworden war. In dieser Saison war der 37 Jahre alte Rechtsaußen für Olympiakos Piräus in Griechenland aktiv. Nun könnte Weber schon am Samstag im Liga-Heimspiel gegen die HSG Wetzlar sein Debüt für die Füchse geben. (DATENCENTER: Der Spielplan der Handball-Bundesliga)