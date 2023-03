Handball: 1,68 Meter kleiner Spielmacher aus Spanien soll die Bundesliga verzaubern

„Erik ist spielintelligent, hat Handball absolut verstanden und ist ein echter Teamplayer“, sagte MT-Sportdirektor Michael Allendorf über den Rückraumspieler: „Ob im Rückraum oder am Kreis, er will immer seine Nebenleute in aussichtsreiche Positionen bringen und den tödlichen Pass spielen. Genau einen solchen Typ brauchen wir, um unser Spiel nicht nur effektiver, sondern auch attraktiver zu machen.“