Nächster Linksaußen verletzt: Lemgo vorerst ohne Schwarzer

Der TBV Lemgo Lippe muss in den kommenden Wochen auf seinen Linksaußen Kian Schwarzer verzichten. Der 24-Jährige zog sich eine Mittelgesichtsfraktur mit Beteiligung des Augenhöhlenboden zu, teilte der Tabellen-13. am Donnerstag mit. Schwarzer wurde bereits am Mittwoch erfolgreich operiert. (DATEN: Alle Infos zur HBL)