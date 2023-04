Rhein-Neckar-Löwen verpflichten Dänen Jacobsen

Handball-Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen hat Steven Plucnar Jacobsen (22) vom dänischen Erstligisten KIF Kolding zur kommenden Saison unter Vertrag genommen. Wie der Bundesliga-Tabellenfünfte am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der Däne einen „langfristigen Vertrag“.

In der laufenden Saison verpasste der Zwei-Meter-Mann in der dänischen Liga kein einziges Spiel und weckte mit 64 Toren und 18 Blocks in 28 Spielen das Interesse der Löwen.