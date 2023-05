Handball: Drux nach Achillessehnenriss erfolgreich operiert

Handball-Nationalspieler Paul Drux ist nach seinem Achillessehnenriss erfolgreich operiert worden. Das teilten die Füchse Berlin am Mittwoch mit.

Der Eingriff erfolgte demnach bereits am Dienstag im schweizerischen Rheinfelden. „Bis zum Ende der Woche wird der Rückraumspieler noch in der Schweiz verweilen und anschließend seine Reha in Berlin antreten“, hieß es.

Drux hatte sich am vergangenen Donnerstag beim Länderspiel der deutschen Handballer in Schweden (23:32) in der zweiten Halbzeit die schwere Verletzung bei einer Offensivaktion ohne Gegnereinwirkung zugezogen. Die Ausfallzeit des 28-Jährigen wird auf mehrere Monate beziffert.

Somit fehlt der Leistungsträger den Füchsen in den letzten Spielen des engen Titelrennens der Handball-Bundesliga sowie beim Final Four der European League (27./28. Mai) in Flensburg.