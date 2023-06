Handball: HSV holt Torwart Haug für 2024

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat sich frühzeitig die Dienste des jungen Torhüters Robin Haug gesichert. Der 24 Jahre alte Norweger wird sich zur Saison 2024/25 den Norddeutschen anschließen und steht dann bis 2026 unter Vertrag, es besteht zudem die Option auf eine Verlängerung. Das teilte der HSV am Mittwoch mit.

Die kommende Spielzeit läuft Haug noch für Elverum Handball in Norwegen auf, zuletzt stand er beim dänische Top-Team Skjern Handbold unter Vertrag. In Hamburg bestehe Einigkeit, "dass Robin das Zeug dazu hat, die neue Nummer 1 bei uns zu werden", sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke. In die anstehende Saison geht Hamburg mit den Torhütern Johannes Bitter (40), Jens Vortmann (35) und Alexander Pinski (20).