HBL: Fernduell um die Meisterschaft zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg live im TV, Stream, Ticker

Showdown in der Handball Bundesliga!

Am letzten Spieltag am Sonntag um 15.30 Uhr ist der Meisterkampf zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg noch nicht entschieden.

BVB? Kiel-Star will es besser machen

BVB? Kiel-Star will es besser machen

Magdeburg muss auf Aussetzer der Kieler hoffen

Vor dem letzten Spieltag liegt der THW zwei Punkte vor Magdeburg. Damit der SCM überhaupt noch theoretische Chancen auf den Titel hat, müsste Kiel sein Spiel in Göppingen also verlieren.

Parallel müsste Magdeburg auf jeden Fall in Wetzlar gewinnen. Damit aber nicht genug: Beide Teams wären in diesem Szenario dann zwar Punktgleich, doch für den SCM müsste trotzdem noch ein Wunder her.