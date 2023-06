Suchaktion erfolgreich: Maskottchen wieder aufgetaucht

Johnny Blue ist zurück - ein ganzer Klub atmet auf: Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat sein geliebtes Maskottchen wieder. Nach tagelanger Suche war Johnny Blue am Wochenende gefunden worden, wie der TVB am Dienstag mitteilte. Die hohe Aufmerksamkeit in den nationalen Medien habe sich gelohnt, heißt es in der Vereinsmitteilung.