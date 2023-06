Sagosen und Landin weg: Top-Ersatz im Visier des THW Kiel

Bis dahin versuchen sich die 18 Teams bestmöglich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Auch der THW Kiel, der am Sonntag seinen 23. Meistertitel eingetütet hat , wird alles dafür tun, einen optimalen Kader zusammenzustellen, um die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen.

Doch selten war die Aufgabe wohl komplizierter als in diesem Transfer-Sommer. Denn zwei der größten Stars verlassen den Klub und einige der verbliebenen Leistungsträger sind nicht mehr die jüngsten.

Der THW Kiel machte am 34. Spieltag in Göppingen die 23. Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt

THW Kiel steht Umbruch bevor

Gelingt dem THW also der große Umbruch, der in der Saisonpause zumindest eingeleitet werden wird?

Die Neuverpflichtungen, die die abwandernden Top-Leute Niklas Landin und Sander Sagosen ersetzen, müssen in jedem Fall sitzen. Zwar holten die Zebras in den vergangenen vier Jahren dreimal die Meisterschaft, doch insbesondere diese Saison hat gezeigt: Die Dominanz früherer Jahre mit beinahe konkurrenzlosen Titel-Spaziergängen ist vorbei, Teams wie der SC Magdeburg (Meister 2022), die Füchse Berlin (European-League-Champion), Rhein-Neckar Löwen (Pokalsieger) und die SG Flensburg-Handewitt haben den Abstand verkürzt.

Gerard kommt - Perez de Vargas auch?

Neu ist das Interesse an Gonzalo Pérez de Vargas. „Gonzalo ist ein Weltklassespieler und daher ist er ein Thema für uns. Wir haben Kontakt“, bestätigte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Ambitionen des THW, den spanischen Nationaltorhüter an die Förde zu lotsen.

Duvnjak, Wiencek und Co. nicht mehr die Jüngsten

Um die Abgänge von Sagosen und Spielmacher Miha Zarabec abzufangen, muss Kiel aber auch in der Zentrale bzw. auf der Shooter-Position auf halb links nachlegen.

Domagoj Duvnjak ist mit seinen 35 Jahren ebenfalls nicht mehr der Jüngste. Gleiches gilt für Patrick Wiencek am Kreis und Niclas Ekberg (beide 34) auf Rechtsaußen.

Ein größerer Umbruch in den kommenden Jahren wird sich beim THW also nicht vermeiden lassen. Auf Szilagyi und Co. kommt viel Arbeit zu.