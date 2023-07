Handball: Großmacht-Traum in Kolstad mit Sagosen droht jähes Aus - "Wäre Katastrophe“

„Ja“, sagte der Superstar, keine zwei Wochen in Diensten des Klubs, „die Nachricht hat mich auch verletzt, aber ich stehe auch in dieser schweren Zeit hinter dem Verein“.

Soll heißen: Trotz der finanziellen Turbulenzen bei seinem neuen Arbeitgeber denkt Norwegens inoffizieller Handball-König, der in seiner Heimat ab der neuen Saison das Aushängeschild des Klubs verkörpern soll, nicht an einen Abschied.

Kolstad-Knall: HBL-Rückkehr von Sagosen?

„Ich glaube wirklich an das Projekt und den Verein - trotz allem“, sagte Sagosen nun der Sport Bild . Er möchte „wirklich sehen, wie weit und gut wir dieses Jahr in der EHF Champions League sein können“.

„Für den Handball wäre es eine Katastrophe“

Und fügte an: „Wenn es solch ein Projekt ist, was mal ganz kurz hochgeschossen und dann wieder eingestampft wird, dann ist das schlecht.“

Kolstad-Konstrukt gerät ins Wanken

Nachdem sich die Lohnkosten in den letzten drei Jahren auf aktuell mehr als 52,8 Millionen norwegische Kronen (4,63 Millionen Euro) mehr als verfünffacht haben, müssen die Gehälter laut dem norwegischen Sender TV2 in der anstehenden Saison um 30 Prozent und in der folgenden um weitere 20 Prozent gekürzt werden.

Am Dienstag teilte Kolstad dazu in einer Pressemitteilung mit: „Wir haben einen Aktionsplan zur Kostenreduzierung für die kommende Saison umgesetzt, der sicherstellen wird, dass wir die Bilanzen ausgleichen.“

Realitätscheck - und extreme Kostenreduzierung

Längst ist auch die norwegische Sportler-Gewerkschaft (NISO) in den Fall eingeschaltet. Es wird die Frage zu klären sein, ob die Spieler Gehaltseinbußen hinnehmen oder als Vertragsbruch einordnen würden, was mit Kündigungen einhergehen könnte.

„Es liegt in unserer Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir in finanzielle Schwierigkeiten geraten“, sagte Geschäftsführer Jostein Sivertsen nun. Erste Gespräche mit Spielern seien positiv verlaufen.

Auch Norwegens Sportler-Gewerkschaft eingeschaltet

So oder so: Die Uhr tickt. Kolstad, in der Champions League ein Vorrundengegner des THW Kiel, startet am 26. August mit einem Heimspiel gegen ÖIF Arendal in die neue Saison. Wenn die Handball-Vision bi dahin nicht an die Wand gefahren worden ist ...