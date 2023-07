Neuer Melsungen-Kapitän: Kastening folgt auf Häfner

Die MT Melsungen geht mit Timo Kastening als Kapitän in die kommende Saison der Handball-Bundesliga (HBL). Wie die Nordhessen am Montag bekannt gaben, übernimmt der Nationalspieler das Amt von Kai Häfner. Der 28 Jahre alte Rechtsaußen Kastening hatte bereits am Sonntag im Testspiel beim Zweitligisten TV Großwallstadt (35:29) seine Mannschaft als Kapitän in die Halle geführt.