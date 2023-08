Handball: THW Kiel vermeldet Hammer-Transfer!

Allerdings wird der 32-Jährige erst zur Saison 2025/26 an die Förde wechseln. „Als Leistungssportler möchte ich eine der schwierigsten Herausforderungen im Handball annehmen, nämlich in der besten Liga der Welt zu spielen“, wird Pérez de Vargas vom THW zitiert.

Pérez de Vargas schwärmt vom THW Kiel

„Neben Barca ist der THW für mich der größte Verein der Welt. Ich habe unzählige Male gegen diesen Klub gespielt und habe die Atmosphäre in Kiel immer genossen“, erklärte der spanische Nationalspieler weiter.

So kurios geht es auf dem Transfermarkt zu

„Wir haben mit Tomas und Vincent ein starkes Torhüter-Duo und sind auf dieser Position aktuell gut aufgestellt. Aber wenn man auch nur die kleinste Möglichkeit hat, einen Spieler wie Gonzalo nach Kiel und damit auch in die LIQUI MOLY HBL zu holen, sollte man diese ergreifen“, schilderte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Hintergründe des Transfers.

Bierfreund glänzt im Testspiel

Für die kommende Saison, die in der Bundesliga für den THW am 27. August in Balingen beginnt, sind bei den Kielern der Tscheche Tomás Mrkva und Frankreich-Altstar Vincent Gérard vorgesehen. Die Verträge des Duos laufen jedoch im Sommer 2024 aus. Als junger Back-up steht Magnus Bierfreund im Kader.