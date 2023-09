Bietigheim triumphiert zum fünften Mal im Supercup

Frauen-Handballmeister SG BBM Bietigheim hat zum fünften Mal den Supercup gewonnen. Der klare Favorit und Rekordsieger bezwang die HSG Bensheim/Auerbach in der Neuauflage des DHB-Pokalfinales am Samstag 34:23 (15:14) und sicherte sich in Ludwigsburg zum vierten Mal in Serie den ersten Titel der Spielzeit.