Handball: Magdeburg gewinnt "Vier-Punkte-Spiel" gegen Kiel

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga die von Bundestrainer Alfred Gislason zum „Vier-Punkte-Spiel“ ausgerufene Partie gegen den deutschen Meister THW Kiel mit 34:31 (17:15) gewonnen.

Während sich Magdeburg als Dritter damit vorerst in der Spitzengruppe etablierte, rutschte Kiel als Neunter ins Niemandsland der Tabelle ab.

Gislason, der selbst in der Halle war, war dennoch bemüht, die Kieler zu beruhigen. „Wir stehen erst am Anfang der Saison“, sagte der Bundestrainer bei Handball-World: „Ich glaube, man kann in dieser Spielzeit durchaus auch mit zweistelligen Minuspunkten Meister werden.“