HBL: "Eine Entwicklung, wo ich Angst vor habe!" VAR-Ärger im Spitzenspiel

Die Füchse Berlin halten in der Handball-Bundesliga weiterhin mit Titelverteidiger und Spitzenreiter THW Kiel Schritt. Die Hauptstädter feierten im Verfolgerduell mit Vizemeister und Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit 31:26 (14:12) im dritten Spiel den dritten Sieg und zogen dadurch mit Kiel gleich.

Nach dem Spiel wird aber hauptsächlich über den neu eingeführten Videobeweis gesprochen. In der 54. Minute wurde Füchse-Star Mathias Gidsel unglücklich im Unterleib getroffen. Nach Studium des Videomaterials - der zweite Videobeweis in diesem Spiel - wurde Übeltäter Janus Smarason mit einer Roten Karte in die Kabine geschickt.