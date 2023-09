HBL: Löwen kommen in Fahrt - Flensburg siegt wieder

Die Rhein-Neckar Löwen kommen in der Bundesliga immer besser in Schwung. Der Pokalsieger bezwang in Mannheim den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten ohne große Mühe mit 25:21 (17:11) und sprang nach dem dritten Sieg in Folge vorerst auf den sechsten Tabellenrang.