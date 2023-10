HBL: Verletzungsschock überschattet Top-Duell

Spitzenreiter Füchse Berlin hat in der Handball-Bundesliga das Gipfeltreffen mit Verfolger MT Melsungen gewonnen und damit den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Donnerstagabend in einem packenden Spiel in der Max-Schmeling-Halle mit 37:31 (17:15) durch und feierte den zehnten Sieg im zehnten Ligaspiel.