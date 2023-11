Handball: Sauter wechselt nach Hamburg

Sauter hat in der aktuellen Zweitligasaison in bisher elf Spielen 51 Treffer erzielt und ist damit der zweitbeste Werfer des 1. VfL Potsdam. Für die Füchse Berlin steht er darüber hinaus im Kader der European League und war auch bei der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien, wo die Füchse im Finale dem SC Magdeburg unterlagen, mit dabei. Anfang Juli holte er mit der U21-Nationalmannschaft bei der Heim-WM den Titel.