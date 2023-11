Handball: THW-Kapitän Bilyk verlängert bis 2026

Kapitän Nikola Bilyk hat seinen Vertrag beim THW Kiel um zwei weitere Jahre verlängert. Wie der deutsche Handball-Meister am Donnerstag bekannt gab, bleibt der 27 Jahre alte Rückraumspieler bis 2026. Seit 2016 spielt der Österreicher bei den Kielern und traf in bisher 325 Spielen 957 Mal. Am Saisonende wäre Bilyks Vertrag beim Rekordchampion ausgelaufen.

Auch THW-Trainer Filip Jicha freut sich über die Verlängerung. „Ich bin froh und glücklich, dass wir Niko halten können“, so der 41-Jährige. Nicht umsonst sei Bilyk der Kapitän. „Ich hoffe, dass Niko mehr und mehr Verantwortung in der Mannschaft und in unserem Spiel übernimmt und die Weltklasse, die in ihm steckt, in jedem Spiel zeigt“, sagte Jicha.