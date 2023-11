Blut-Schock kurz vor Heim-EM: Handball-Nationalspieler meldet sich

Blutschock: DHB-Star meldet sich

Handball-Nationalspieler Timo Kastening hat rund sechs Wochen vor der Heim-EM eine beängstigend aussehende Verletzung erlitten. Es sieht allerdings so aus, als wäre seine Teilnahme am Turnier trotzdem nicht in Gefahr.

Timo Kastening erwischte es in Eisenach übel

