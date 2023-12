Flensburg holt Volz - und leiht ihn aus

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat für die kommende Saison den Linksaußen Patrick Volz verpflichtet - und leiht den 24-Jährigen im Rahmen einer Kooperation an den dänischen Klub SønderjyskE aus. Das gab der Tabellendritte am Montag bekannt. Volz wechselt von HBW Balingen-Weilstetten in den Norden und erhält in Flensburg einen Vertrag bis 2028.