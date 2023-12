Handball: Löwen schlagen HSV - Hannover unterliegt Stuttgart

Die Rhein-Neckar Löwen halten die internationalen Startplätze in der Bundesliga in Sichtweite. Die TSV Hannover-Burgdorf unterliegt in Stuttgart.

Knorr erzielte acht Tore für die Löwen

© IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn