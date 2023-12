HBL: Flensburg holt gegen Wetzlar achten Sieg in Folge

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Aufholjagd in der Handball-Bundesliga mit dem achten Sieg in Folge fortgesetzt. Die Norddeutschen hatten beim 33:26 (15:12) zwar lange Zeit Mühe, bleiben in dieser Saison aber in eigener Halle ohne Verlustpunkt. Als Tabellendritter mit 24:6 Punkten hat die SG das Spitzenduo SC Magdeburg und Füchse Berlin (je 25:3) weiter im Blick.