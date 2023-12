HBL: Füchse Berlin legen im Fernduell vor

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga mindestens für eineinhalb Stunden die Tabellenführung übernommen. Die Hauptstädter besiegten am 18. Spieltag den TVB Stuttgart mit 32:27 (16:15) und zogen damit am Champions-League-Sieger SC Magdeburg vorbei, der am späteren Abend beim HSV Hamburg gefordert ist. Dem Dänen Lasse Bredekjaer Andersson gelangen aufseiten der Berliner sagenhafte 14 Tore.