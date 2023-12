HBL: Magdeburgs Siegesserie reißt in Melsungen

Nach 20 Pflichtspielerfolgen am Stück ist die beeindruckende Siegesserie des SC Magdeburg gerissen. In der Handball-Bundesliga (HBL) kam das Team von Trainer Bennet Wiegert bei der MT Melsungen nicht über ein 29:29 (14:17) hinaus und könnte die Tabellenführung am Sonntagabend an die Füchse Berlin verlieren.