Handball-Transfercoup! Deutschland-Schreck wechselt in die Bundesliga

EM-Entdeckung Constantin Möstl (23) wechselt zur kommenden Saison in die Handball-Bundesliga. Der TBV Lemgo gab am Mittwoch die Verpflichtung des österreichischen Nationaltorhüters bekannt, der die deutsche Mannschaft im Hauptrundenduell (22:22) zur Verzweiflung gebracht hatte. Möstl kommt vom österreichischen Erstligisten ALPLA HC Hard nach Ostwestfalen, er erhält einen Zweijahresvertrag.

Im EM-Spiel gegen den Gastgeber hielt Möstl mit 17 Paraden das Unentschieden fest. In vier von sieben Turnierspielen der Österreicher wurde er zum "Man of the Match" gewählt, im gesamten Turnier kam er auf 81 Paraden, starke 35,4 Prozent aller Würfe auf sein Tor konnte er parieren.