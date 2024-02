Daumenverletzung: Mappes fehlt Gummersbach "acht Wochen"

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 29-Jährige am Freitag beim 26:23-Sieg beim TBV Lemgo „eine Bandverletzung am Daumen der Wurfhand“ zugezogen und „wird etwa acht Wochen ausfallen“. Mappes wurde am Dienstagvormittag erfolgreich in Köln operiert.