Füchse Berlin: Neuer Vertrag für Nachwuchskeeper Ludwig

"Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter, den eigenen Nachwuchs in die Bundesligamannschaft zu integrieren", sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Ludwig sei ein "sehr talentierter junger Torwart, der sich das verdient hat. Wozu er in der Lage ist, hat er schon mehrfach bewiesen. Ich freue mich sehr, dass das nächste Eigengewächs den Sprung in den Profikader geschafft hat."