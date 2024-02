Großer Sieg für Berlin: Füchse schlagen Flensburg

Die Füchse Berlin haben das Topspiel der Handball-Bundesliga gewonnen und damit zum Spitzenreiter SC Magdeburg aufgeschlossen. Berlin gewann am Donnerstagabend gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 32:31 (18:12), das Team aus der Hauptstadt ist nun punktgleich mit Magdeburg. Der Spitzenreiter hatte am Mittwoch zum Start aus der EM-Pause beim THW Kiel gewonnen (33:26). Flensburg liegt bereits sechs Punkte hinter dem Spitzenduo auf Rang drei.

Das Spiel der beiden Pokal-Halbfinalisten vor 8496 Fans in der Berliner Max-Schmeling-Halle wirkte lange Zeit wie eine einseitige Angelegenheit: Die Füchse gingen nach 59 Sekunden durch Hans Lindberg in Führung und gaben diese nicht wieder ab. In den letzten beiden Minuten kam allerdings noch einmal Spannung auf.