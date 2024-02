Handball-Bundesliga: Lehrstunde gegen SCM! Kiel kann Titel wohl abhaken - Rot für Duvnjak

Das war eine Lehrstunde! Der THW Kiel ist zum Restart nach der Heim-EM mit einer Heimpleite in die Handball-Bundesliga zurückgekehrt.

Mehr noch: Der Abonnements-Champion muss nun auch um die erneute Teilnahme an der Champions League bangen angesichts acht Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter SCM und genauso vielen Minuspunken auf den Tabellenzweiten Füchse Berlin, der am Donnerstag im Kracher-Duell Verfolger SG Flensburg-Handewitt fordert.

HBL: Magdeburg auch beim THW unaufhaltsam

Primus Magdeburg feierte an der Kieler Förde dagegen den nächsten überzeugenden Sieg. Nur drei Tage nach dem Einzug ins Final Four des DHB-Pokals mit einem Kantersieg über Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (34:24) ließ das Team von Bennet Wiegert dem THW keine Chance.

„Wir haben als Mannschaft in dieser Halle gezeigt, dass die letzten Spiele keine Eintagsfliege waren“, sagte Magdeburgs Toptorschütze Tim Hornke nach der Partie bei Dyn. „Wir hatten ein sauschweres Auswärtsspiel, dass wir eigentlich von Anfang an dominiert haben“, so Hornke, der acht Treffer zum Sieg beisteuerte. Auch der deutsche EM-Teilnehmer Lukas Mertens war sechsmal erfolgreich.