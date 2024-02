Handball: Jicha nach Viertelfinaleinzug "sehr stolz"

Filip Jicha war erleichtert. In einer keineswegs einfachen Saison für den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel war der vorzeitige Sprung ins Viertelfinale der Champions League für den Trainer vor allem eine Leistung des Willens.

"Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir immer an uns geglaubt haben und hier gewinnen konnten. Für uns ist das ein sehr wichtiger Sieg, wir sind in der vielleicht intensivsten Phase der Saison. Das Match war genauso – unglaublich intensiv", sagte Jicha nach dem 28:27 (16:14) bei Pick Szeged.

Durch den Auswärtserfolg können die Norddeutschen nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Gruppe A verdrängt werden. Damit ist der THW nur noch einen Schritt von der Teilnahme am Final Four in Köln (8. und 9. Juni) entfernt.