Handball: Spitzenreiter Magdeburg deklassiert Melsungen

Der SC Magdeburg zeigt weiter keine Schwäche: Der Champions-League-Sieger hat im Fernduell mit den Füchsen Berlin um die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga eindrucksvoll vorgelegt und den nächsten klaren Sieg eingefahren. Die Magdeburger gewannen am Sonntag das Topspiel des 21. Spieltags gegen die MT Melsungen mit 39:24 (16:11) und sind damit seit nun 29 Pflichtspielen ungeschlagen.

Im Hinspiel hatten sich die beiden Top-Teams erst Mitte Dezember noch unentschieden (29:29) getrennt. In der heimischen Halle ließen die Magdeburger dagegen von Anfang an keinen Zweifel am eigenen Sieg aufkommen, der SCM führte bereits fünf Minuten vor der Pause mit acht Toren Vorsprung und ließ die Gäste aus Nordhessen auch in der Folge nicht mehr in die Nähe eines Punktgewinns kommen.