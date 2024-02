HBL: Flensburg siegt bei den Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt am Spitzenduo der Handball-Bundesliga dran. Der Tabellendritte setzte sich am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen 35:26 (17:13) durch und verschärfte so die Krise des Pokalsiegers: Für die Löwen war es bereits die fünfte Liga-Pleite in Folge.