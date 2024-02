Ernüchterung beim Rekordmeister: "Wir müssen nicht groß fantasieren"

Auf vage Rechenspiele und den Blick nach oben hatte Patrick Wiencek nun wirklich keine Lust. „Wenn man sieht, welche Spiele wir zu Hause schon verloren haben, dann hat man keinen Anspruch auf die Meisterschaft“, sagte der Kreisläufer des THW Kiel und wischte die ohnehin kaum noch vorhandenen Gedanken an eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga endgültig beiseite: „Wir sind zu schwankend in unserer Leistung.“