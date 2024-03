Handball: Hannover nur remis in Eisenach

Die kurze Siegesserie der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Christian Prokop kam bei Abstiegskandidat ThSV Eisenach am Freitagabend auswärts nicht über ein 31:31 (14:11) hinaus und vergab nach zuvor vier Siegen in Folge im Kampf um die internationalen Plätze einen wertvollen Zähler.