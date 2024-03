Handball: Magdeburg gewinnt Spitzenspiel gegen Berlin

Die Fans in der Magdeburger Festung sangen bereits von der nächsten Meisterschaft, auch die SCM-Profis lagen sich nach dem Sieg im Titel-Showdown in den Armen.

Durch das Statement im engen Meisterrennen, den saisonübergreifend 22. Heimsieg in Folge, verpasste der SC Magdeburg dem Spitzenreiter einen womöglich entscheidenden Dämpfer. Der Champions-League-Sieger rückte bei nun 40:6 Punkten in der Tabelle auf einen Zähler an den Hauptstadt-Klub (41:7) heran, der SCM hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.