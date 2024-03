Handball: Melsungen schlägt Lemgo und bleibt auf Europa-Kurs

Der Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den TBV Lemgo-Lippe am 26. Spieltag knapp geschlagen und die Europa-Ambitionen untermauert. Durch das 26:25 (13:11) gegen den Tabellenneunten zogen die Melsunger zumindest vorübergehend an Titelverteidiger THW Kiel vorbei auf Rang vier. Der THW spielt am Samstag (15.40 Uhr/Dyn) im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt.