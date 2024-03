HBL: Talfahrt der Löwen hält an

Die Talfahrt der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga hält weiter an. Beim HC Erlangen setzte es am Samstagabend eine 23:28 (11:14)-Niederlage. Den Badenern gelang in der Liga seit Anfang Dezember nur ein Sieg, dem gegenüber stehen sieben Pleiten aus den letzten acht Partien.