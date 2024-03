Historische Demütigung für Kiel! Flensburg dominiert Nordderby

Für Flensburg ist es der höchste Auswärtssieg im Nordderby in der Handball-Bundesliga aller Zeiten. Zuvor gelang in der Liga nie ein Sieg mit mehr als vier Toren Vorsprung. Nur einmal konnte Flensburg in Historie überhaupt höher in Kiel gewinnen. Im November 2016 gelang in der Champions League bei 22:30 sogar ein Erfolg mit acht Toren Vorsprung.