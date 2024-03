Trotz Topspiel-Sieg: Wiegert verzichtet auf Meisteransage

Die Erleichterung und Freude war in jeder Ecke der Getec-Arena greifbar, von einer Vorentscheidung im Titelrennen wollte Bennet Wiegert aber nichts wissen. "Die deutsche Meisterschaft ist die Kirsche auf der Sahne. Das, was wir alle wollen, ist die Champions-League-Qualifikation", sagte der Trainer des SC Magdeburg betont defensiv nach dem Sieg über Tabellenführer Füchse Berlin (31:28) im MDR.

Die Fans jedenfalls sangen bereits euphorisch vom dritten HBL-Titel nach 2001 und 2022. Durch den Erfolg, dem saisonübergreifend 22. Heimsieg in Folge, rückte der Magdeburger Champions-League-Sieger bei nun 40:6 Punkten auf einen Zähler an den Hauptstadt-Klub (41:7) heran. Der SCM hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.