19 Tore zur Pause: Magdeburg gewinnt Topspiel in Flensburg

Der SC Magdeburg hat das Topspiel der Handball-Bundesliga bei der SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Fünf Tage nach dem Pokaltriumph in Köln setzte sich das Team von Erfolgstrainer Bennet Wiegert mit 32:29 (19:15) durch und übernahm die Tabellenführung. Bei einem Punkt Vorsprung auf die Füchse Berlin ist das Titelrennen noch offen, das Programm im Liga-Endspurt spricht aber für Magdeburg.

Flensburg war der letzte Gegner aus den Top 7 - und den dominierten die Gäste in der ersten Halbzeit beinahe nach Belieben. 19 Tore zur Pause, Flensburgs Torwart Kevin Möller hielt kaum einen Ball. Das änderte sich im zweiten Abschnitt, bis auf zwei Tore kam Flensburg heran, die Fans in der Campushalle schöpften Hoffnung, doch Magdeburg ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und fügte der SG die erste Heimniederlage der Saison zu.

„Der Sieg war sehr wichtig, da müssen wir uns nichts vormachen“, sagte Tim Hornke bei Dyn, warnte aber vor zu früher Euphorie: „Wir wissen, dass unser Weg in dieser Saison noch lange nicht am Ende ist. Das ist kein Sieg, auf dem wir uns ausruhen dürfen.“ Überragender Spieler vor 6300 Zuschauern war Magdeburgs Omar Ingi Magnusson mit neun Toren. Für Flensburg traf Emil Jakobsen (7) am häufigsten.