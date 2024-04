Gislason bestätigt Knorr-Abschied: "Sehr wertvolle Erfahrung"

Noch ist nichts offiziell, doch der Wechsel von Handball-Nationalspieler Juri Knorr zu Aalborg Handbold nach Dänemark ist laut Bundestrainer Alfred Gislason beschlossene Sache. „Er hat mich einige Tage vorher informiert“, sagte der Isländer am Rande des Final Four um den DHB-Pokal am Samstag in der ARD. Zuletzt hatte es Medienberichte über Knorrs Abschied vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen gegeben.