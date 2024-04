Handball: Füchse legen im Titelrennen vor

Die Füchse Berlin haben auch dank Welthandballer Mathias Gidsel im engen Rennen um die Meisterschaft in der Bundesliga vorgelegt. Die Hauptstädter siegten am Donnerstagabend zum Auftakt des 28. Spieltags nach einer Leistungssteigerung mit 32:27 (14:15) bei FA Göppingen und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SC Magdeburg vorübergehend auf drei Punkte aus.