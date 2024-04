Im ARD-Interview mit Bommes: Hammer-Wechsel live im TV bestätigt!

„Er hat mich informiert, einige Tage vorher“, sagte Gislason in Köln in einem Live-Interview mit ARD-Moderator Alexander Bommes in der Halbzeitpause des EM-Qualifikationsspiels der Frauen zwischen Deutschland und Montenegro - und sprach im Vorfeld des Final Four im DHB-Pokal über Knorrs Abgang von den Rhein-Neckar Löwen zu Aalborg Handbold nach Dänemark wie über einen feststehenden Fakt.