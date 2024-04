Ohne Punkt in 2024: Bergischer HC stellt Trainer Naji frei

Der Bergische HC hat auf die Talfahrt in der Handball-Bundesliga reagiert und Cheftrainer Jamal Naji mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab der Klub am Dienstagabend bekannt. Auch Co-Trainer Peer Pütz muss gehen. Die Löwen sind nach zwölf Niederlagen am Stück auf den vorletzten Tabellenplatz abgestürzt. Auch im DHB-Pokal war das Team in diesem Zeitraum ausgeschieden.