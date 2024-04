Remis gegen Kiel: Füchse patzen im Titelrennen

Mit 50:8 Punkten müssen die Füchse den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte bei nur noch fünf verbleibenden Spielen wohl abschreiben. Die Magdeburger (50:6), die nach dem Viertelfinale in der Königsklasse gegen KS Kielce erst am 5. Mai wieder in der Liga antreten, haben zudem das leichtere Restprogramm. Auch bei der bei Punktegleichstand entscheidenden Tordifferenz liegt der SCM klar vorne.

Dabei erwischten die Füchse, die zuletzt beim Final Four des DHB-Pokals in der Vorschlussrunde an Magdeburg gescheitert waren, einen Start nach Maß. Nach sieben Minuten lagen die Hauptstädter mit 5:0 vorne. Kiel kam aber noch vor der Pause zurück. In der Schlussphase erkämpften sich die Berliner dreimal einen Zwei-Tore-Vorsprung, Kiel fand aber jeweils eine Antwort.