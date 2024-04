Verletzungsschock für HBL-Klub

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss bis auf Weiteres ohne Torhüter Simon Gade auskommen. Der Däne erlitt beim Aus in der European League einen Muskelfaserriss am hinteren rechten Oberschenkel. Das ergab eine genauere MRT-Untersuchung in Hannover. Gade wird nach Klubangaben mehrere Wochen ausfallen.