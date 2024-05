Gummersbach-Comeback: Brand wird Markenbotschafter

Weltmeister-Trainer Heiner Brand kehrt als offizieller Markenbotschafter zum Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach zurück. Der 71-Jährige, der in seiner Spielerkarriere ausschließlich für den VfL aktiv gewesen war, wird ab sofort in dieser Funktion repräsentative Aufgaben übernehmen. Das teilte der Verein am Freitag mit.