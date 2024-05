Handball: Füchse-Boss Hanning gratuliert Magdeburg zum Meistertitel

Wiegert und SCM dicht vor HBL-Titel

Die Mannschaft von Trainer Wiegert kann den dritten gesamtdeutschen Meistertitel nach 2001 und 2022 schon mit einem Punktgewinn am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen (20.30 Uhr/ Dyn ) perfekt machen. Das letzte Spiel steigt am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) in der heimischen Getec-Arena gegen die HSG Wetzlar.

Hanning traut dem SCM in dieser Saison sogar den Gewinn des Quadrupels zu. "Der SC Magdeburg ist aktuell das Nonplusultra im Welthandball", so der Manager: "Für mich sind die Magdeburger auch beim Final Four in der Champions League der große Favorit."