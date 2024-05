Der deutsche Handball-Meister der Frauen, die SG BBM Bietigheim, muss sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag von Bastian Dörr, der seit 2018 in unterschiedlichen Funktionen im Klub aktiv ist, nicht verlängert. In der kommenden Saison spielt der Final-Four-Teilnehmer der Champions League unter der Fahne vom HB Ludwigsburg.